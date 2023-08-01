Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.08.2023 22:31

Avustralya'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdit sosyal medyadaki dış müdahaleler

Avustralya'da hazırlanan bir raporda, sosyal medya aracılığıyla yapılan dış müdahalelerin Avustralya'nın güvenlik tehditleri arasında baş sırada olduğu belirlendi.

Avustralya'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdit sosyal medyadaki dış müdahaleler

ABC News'in haberine göre, Avustralya Senatosunda, başka ülkelerin sosyal medya vasıtasıyla Avustralya'ya müdahalesini araştıran komite bir rapor yayımladı.

Beş kişilik komite tarafından hazırlanan raporda, başta Çin menşeli mobil uygulamalar TikTok ve WeChat olmak üzere sosyal medya platformlarından yapılan dış müdahaleler incelendi.

TikTok'un sahibi olan ByteDance ile WeChat'in sahibi olan Tencent şirketlerinin oluşturabileceği güvenlik açıklarına dikkati çekilen raporda, "Çin'in 2017 Ulusal İstihbarat Yasası kapsamında Çin hükümetinin sosyal medya şirketleriyle işbirliği içinde istihbarat toplayabileceği" ifade edildi.

Avustralya'nın en büyük güvenlik probleminin "dış güçler" olduğu belirtilen raporda, "yapay zeka" gibi gelişen teknolojilerin ülke güvenliğini zedeleyecek açıklara elverişli olduğu kaydedildi.

Çin'deki TikTok çalışanlarının Avustralyalı vatandaşların kullanıcı bilgilerine ulaşabileceği iddia edilen raporda, şirketin bu bilgilere ne sıklıkla erişebildiğini söyleyemeyeceği aktarıldı.

Raporda, bir takım tavsiyeler yer alırken bunlardan biri WeChat'in devlete ait cihazlarda yasaklanması olarak öne çıktı. Bir diğeri de söz konusu cihazlarda yasaklanan TikTok'un hükümet projelerinin yer aldığı tüm aygıtlarda yasaklanması oldu.

Avustralya, 4 Nisan'da, güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Kızıldeniz'de tehlike arz eden Safer tankerindeki petrolün yarısından fazlası tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:18
Ömer Çelik'ten dijital platforma 'Atatürk' dizisi tepkisi
00:16
ABD'de Hristiyanları Çin'de İncil dağıtacağı vaadiyle 33 milyon dolar dolandıran kişi aranıyor
23:57
İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi
23:35
Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibi saldırıya uğradı
23:08
Bakan Güler: Kıbrıs bizim milli meselemizdir
22:49
Temmuz ayında 627 adet Togg teslimatı yapıldı
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Bursa sanayi bölgesinde yangın: Alevler 10 fabrikaya sıçradı
Bursa sanayi bölgesinde yangın: Alevler 10 fabrikaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ