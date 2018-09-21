Avustralya'nın en büyük market zinciri iğne satışını yasakladı

Çilekle başlayıp, elma ve muz gibi meyvelerle devam eden iğneli meyve krizi, Avustralya'da ulusal kriz haline dönüştü.

Çilek satışlarının da durmasının ardından ülkenin en büyük iki süpermarketinden biri olan Woolworths, raflarından iğneleri kaldırma kararı aldı. Sydney kentinde bu kez bir erkek çocuğun, "şaka yapmak" için çileklere iğne koyduğunu itiraf etmesinin ardından alınan kararın ihtiyati bir adım olduğunu açıklayan market yönetimi, "Müşterilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliğimizdir" dedi.

15 yıl hapis cezası verilebilir

Başbakan Scott Morrison suça çocuk pornografisi ve terörizmi finanse etme suçlarıyla aynı cezalar getirileceğini söylemişti.

Vakalarla ilgili bir yasa geçirmeye hazırlanan Morrison "bu hükümetin meseleyi ne kadar ciddiye aldığının kanıtıdır" demiş ve 10 yıl olan hapis cezasının 15 yıla kadar çıkarılabileceğini açıklamıştı.

İğneli çilek mağdurları 100 kişiyi buldu

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar 100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.

Queensland eyaletindeki ilk vakada çileklere iğnelerin çalıştığı iş yerinden sorunlu ayrılan bir işçinin koyduğu ileri sürülmüştü. Güvenlik birimleri, söz konusu ilk vakanın dışındaki iğnelerin kötü niyetli başka kişiler tarafından yerleştirildiği üzerinde duruyor.

Binlerce ton çilek imha edildi

Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi çıkarabilecekleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AFP