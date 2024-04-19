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Dünya
AA 19.04.2024 10:06

Avustralya'dan, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarına "ayrılmaları" uyarısı

Avustralya, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı iddialarının ardından, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm vatandaşlarına buralardan ayrılmaları için uyarıda bulundu.

Avustralya'dan, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarına "ayrılmaları" uyarısı
[Fotograf: AFP]

ABC News'un haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran, İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları için seyahat uyarısı güncellendi.

Açıklamada, İsrail ve Filistin'de bulunan tüm Avustralya vatandaşlarına, "eğer böyle yapmaları güvenliyse" buralardan ayrılmaları için uyarıda bulunuldu.

İsrail'e karşı terör saldırısı ve askeri misilleme tehdidi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, askeri saldırıların hava sahasının kapatılması dahil seyahat kısıtlamalarına yol açabileceği kaydedildi.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda faaliyetlerin durdurabileceğine dikkati çekilen açıklamada, Tel Aviv, Kudüs, Ramallah ve Tahran'da bulunan Avustralyalı yetkililerden ise önlem olarak bulundukları bu bölgelerden ayrılmamaları istendi.

Açıklamada, İran'a seyahat edilmemesi yönünde halihazırda bir uyarı bulunduğu anımsatılarak bölgesel tansiyonun yüksek olduğu, güvenlik durumunun hızlıca kötüleşebileceği vurgulandı.

Yeni Zelanda

New Zealand Herald'ın Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Wellington yönetimi, İsrail'deki tüm vatandaşlarından "şayet ayrılmaları güvenliyse" bu ülkeyi terk etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e seyahat yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

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