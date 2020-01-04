Ünlü şarkıcı Pink, 32 milyondan fazla kişinin takip ettiği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda Avustralya'da kontrol edilemeyen korkunç orman yangınlarını izlerken tamamen harap oldum" sözlerine yer verdi.

Pink, yangınlarla mücadelede ön cephede yer alan yerel itfaiye servislerine doğrudan 500 bin dolarlık bağışta bulunacağına dair söz verdi.

5 milyon hektar alan yandı

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle iki eyalette bin 300'den fazla ev kül oldu.

Kaynak: AA