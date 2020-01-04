Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münchberg Mimar Sinan Camii Derneği Başkanı Hikmet Kıylıoğlu, saldırıyı sabah namazına gelen din görevlisi ve cemaatin fark ettiğini belirterek, konuyu polise intikal ettirdiklerini, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Almanya'da dün gece geç saatlerde düzenlenen saldırıda sert cisimle caminin cam kapısının kırıldığını, son dönemlerde benzer saldırıların arttığına dikkat çeken Kıylıoğlu, saldırgan ya da saldırganların bir an önce yakalanarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Çekya

Çekya Brno polisinden yapılan açıklamaya göre, şehirdeki tek cami olan Brno Camii'nin de duvarına bölgedeki Müslümanları öldürmekle tehdit eden bir yazı yazıldı.

Açıklamada, saldırganların bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Caminin duvarına "Çekya'da İslam'ı yaymaya devam ederseniz hepinizi öldüreceğiz" yazıldığı öğrenildi.

Ayrıca Çekya Müslüman Toplumu Birliği Başkanı Münib Hasan Er Ravi, ölüm tehdidini ciddiye aldıklarını ve detaylı bir şekilde araştırılmasını istediklerini söyledi.

Ülkenin Brno kentinde 1998’de kurulan cami daha önce çok sayıda ırkçı saldırıya maruz kalmış, 2016’da girişine domuz kafası konulmuş ve aynı yıl cami önünde İslam karşıtı gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA