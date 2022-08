Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever, 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerce şehit edildi.

Avustralya polisi, kamuoyundan konuya dair bilgi talebini sürdürürken, yeni bir ses kaydını paylaştı.

Kayıtta, "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" adına terör saldırısını üstlenen bir kadının sesi yer aldı.

Polis, teşhis çağrısı yaptı

Terörle Mücadele ve Özel Taktikler biriminden Komiser Yardımcısı Mark Walton, halkı söz konusu kaydı dikkatli şekilde dinlemeye çağırdı.

Walton, ses kaydının sahibinin teşhis edilmesi konusunda destek istedi.

1 milyon dolarlık ödülle aranıyor

Polis yetkilisi, 2019'da alınan karar kapsamında, katillerin yakalanmasını sağlayanlara verilecek 1 milyon dolarlık ödülün hala geçerli olduğunu da hatırlattı.

Sydney Başkonsolosluğu da paylaştı

Öte yandan Türkiye'nin Sydney Başkonsolosluğu, Avustralya polisinin, ses kaydının sahibine dair teşhis çağrısını içeren haberi sosyal medyadan paylaştı.

“Can you make out this audio? Police seek public’s help in 1980 Turkish diplomat assassination case” https://t.co/N0rzd8S6Rh