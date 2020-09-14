Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir polis aracına vuran kişiye diğer polis aracının çarptığı görülüyor.

Paylaşılan başka bir görüntüde de yerde yüzüstü yatan kişi kalkmaya çalıştığı sırada yanındaki polislerden birinin başına ayağıyla vurulduğu görülüyor.

Görüntülerde 6 polisin tekmenin etkisiyle başı yere çarpan adamı kelepçelediği dikkati çekiyor.

Avukat Jeremy King, Melbourne'de dün gözaltına alındığı sırada polis şiddeti gören 32 yaşındaki müvekkilinin hiçbir suçunun olmadığını söyledi.

Müvekkilinin ruh sağlığı konusunda tedavi alan biri olduğunu belirten King, polislerin böyle bir kişiye özel şekilde davranması gerektiğini kaydetti.

Polis aracının müvekkiline çarptığını gösteren video da dahil gözaltı anında yaşananları "korkunç" şeklinde nitelendiren King, Victoria Polisinin kabul edilmiş yöntemlerinin olduğu el kitabında birilerine araçla çarpmaya ve başına ayakla vurmaya izin verilmediğini vurguladı.

King, Northern Hastanesinde kaldırılan müvekkilinin, durumu ağırlaşınca doktorlar tarafından "yapay komaya" sokulduğunu, doktorların beyinde oluşan hasarı tespit etmeye çalıştığını aktardı.

Müvekkilinin ailesinin çok üzgün olduğunu söyleyen King, konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini bildirdi.

King, soruşturmada olaya karışan polislerin görevini kötüye kullandığı sonucuna ulaşılması durumunda hesap vermeleri gerektiğini de dile getirdi.

Polis biber gazı da sıkmış

Diğer yandan Victoria Emniyetinden yapılan açıklamada, dün Epping bölgesindeki Cooper Sokağı'nda dengesiz tavırlar sergileyen bir erkeğin olduğuna dair ihbar aldıkları belirtildi.

Açıklamada, söz konusu erkeğin polisler gelince saldırganlaştığı ve gözaltına alınmamak için polis aracına zarar verdiği kaydedildi.

Olayda bir polis memurunun saldırıya uğradığı ve bu kişi gözaltına alınmadan önce biber gazı sıkıldığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin durumunun tespit edilmesi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, konunun, incelenmesi için Profesyonel Standartlar Komutanlığına sevk edildiği vurgulandı.

Victoria eyaleti Polis Bakanı Lisa Neville, Profesyonel Standartların polis kameralarını inceleyeceğini açıkladı.

Gözaltına alınan kişinin oldukça ciddi bir suç işlediğini söyleyen Neville, bununla birlikte polisin gözaltı sürecinin endişe verici yönleri olduğunu ifade etti.