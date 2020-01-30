Avustralya'da orman yangınlarının hızı videoyla görüntülendi
Haber Giriş: Kaynak: ITV News
Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ederken, itfaiye ekipleri, yayınladıkları video ile tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Alevler tarafından yutulmaktan son anda kurtulan itfaiyeciler, tahliye uyarılarının dikkate alınmasını istedi.
Avustralya orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışırken, alevlerin ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne seren bir video yayınlandı.
4 Ocak'a ait görüntülerde itfaiye ekipleri alevlerden saniyeler önce bölgeyi terk ediyor.
Sydney ve Canberra kentleri arasında kalan bölgedeki yangın, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle yayılıyor.
3 dakika içinde alandaki her şey küle dönüşüyor.
Videoyla yangının ne kadar hızlı yayıldığına dikkat çekildi, risk altındaki bölgelerde tahliye uyarılarının dikkate alınması çağrısı yapıldı.
Etiketler: orman yangını avustralyaSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 17:34