Avustralya orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışırken, alevlerin ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne seren bir video yayınlandı.

4 Ocak'a ait görüntülerde itfaiye ekipleri alevlerden saniyeler önce bölgeyi terk ediyor.

Sydney ve Canberra kentleri arasında kalan bölgedeki yangın, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle yayılıyor.

3 dakika içinde alandaki her şey küle dönüşüyor.

Videoyla yangının ne kadar hızlı yayıldığına dikkat çekildi, risk altındaki bölgelerde tahliye uyarılarının dikkate alınması çağrısı yapıldı.