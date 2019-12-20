Avustralya'nın uzun süredir yangınlarla boğuşan eyaleti Yeni Güney Galler’de orman yangınlarının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Adelaide Tepeleri'nde kontrolden çıkan yangına havadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangın söndürme uçaklarından çekilen görüntülerde, çok sayıda itfaiye ekibinin ve uçağın yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. .

Alevler 700'den fazla evi ve yaklaşık 1,2 milyon hektar ormanı tahrip etti.

40,9 santigrat derece ortalama sıcaklık ile en sıcak gün rekorunun geçtiğimiz salı kırıldığı ülkede, ilk olağanüstü hal kasım ayının ortalarında ilan edilmişti.

Kaynak: Reuters