Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) COVID-19’a yakalananların sayısındaki artış ve can kayıpları devam ediyor.

Avustralya’da son 24 saatteki en fazla vaka sayısı ve can kaybı, 13 kişinin COVID-19’dan ölmesinin yanı sıra 1571 kişinin virüse yakalanmasıyla, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmaya rağmen Victoria eyaletinde kaydedildi.

Öte yandan COVID-19 yasaklarının hafta başında kısmen hafifletildiği NSW’de 444 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulurken, 4 kişinin de hayatını kaydettiği açıklandı.

Yaklaşık iki aydır yürürlükteki tam kapanmayı kaldırmaya hazırlanan ACT’de 51 kişi daha virüse yakalanırken, ülkenin diğer eyaletlerinde yeni COVID-19 vakası bildirilmedi.

Yeni kaydedilen vakalar ve can kayıplarıyla Avustralya’da COVID-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı 133 bin 446’ya, virüsten ölenlerin sayısı da 1478’e yükseldi.

Ülkedeki 27 bin 455 aktif vakadan 304'ü yoğun bakımda olmak üzere 1436 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda’da 55 kişi COVID-19’a yakalandı

Yeni Zelanda COVID-19’la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, son 24 saatteki 25 bin 799 testin sonucuna göre, 55 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Vakaların artış gösterdiği Waikato ve Northland bölgelerinde 5 gün süreyle üçüncü seviyede kısıtlama tedbirleri uygulanacağını duyuran Bakan Hipkins, hafif semptomları olan herkesi test yaptırmaya çağırdı.

Ülkedeki toplam 547 aktif vakadan 6’sı yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 759 COVID-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.