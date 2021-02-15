Avustralya Başbakanı Scott Morrison, BioNTech-Pfizer ile varılan 20 milyon dozluk aşı anlaşması kapsamında ilk parti olan 142 bin dozdan fazla aşının Sidney Havalimanı'na ulaştığını söyledi.

Son güvenlik kontrollerinin de yapılmasının ardından aşılama programının 22 Şubat'ta başlayacağını aktaran Morrison, ilk etapta en hassas durumdaki Avustralyalılar ile sağlık çalışanlarının aşılanacağı bilgisini paylaştı.

Avustralya'da 28 bin 900 COVID-19 vakası tespit edilirken, 909 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'ya ilk teslimat 60 bin doz

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, BioNTech-Pfizer ile yapılan aşı anlaşması kapsamında 60 bin dozluk ilk teslimatın ulaştığını söyledi.

Ardern, bu hafta yapılacak testlerin ardından aşılama kampanyasının başlayacağını, aşıların ücretsiz olacağını belirtti.

Bunun ülke tarihindeki en kapsamlı aşılama kampanyası olacağına dikkati çeken Ardern, sınır görevlilerinin 20 Şubat'ta aşılanmasını beklediklerini söyledi.

Yeni Zelanda'da 2 bin 336 koronavirüs vakası tespit edilirken, 25 kişi hayatını kaybetti.