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Dünya
AA 04.09.2023 12:41

Avustralya, Solomon Adaları'ndaki güvenlik personeli sayısını artıracak

Avustralya, Solomon Adaları'nda 19 Kasım-2 Aralık'ta düzenlenecek Pasifik Oyunları ve 2024'te yapılacak genel seçimlerde güvenlik önlemleri kapsamında personel sayısını artıracak.

Avustralya, Solomon Adaları'ndaki güvenlik personeli sayısını artıracak
[Fotograf: TRT Haber]

Solomon Adaları hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avustralya'nın Solomon Adaları Yüksek Komiseri Rod Hilton, Avustralya'nın, Solomon Adaları'nda yapılacak 2023 Pasifik Oyunları ve 2024 Ulusal Genel Seçimleri için güvenlik desteği vereceğini doğruladı.

Solomon Adaları ile Avustralya arasındaki güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında Avustralya ek güvenlik personeli gönderecek.

Avustralya'nın, 2021'de Solomon Adaları Uluslararası Yardım Gücü (SIAF) kapsamında gönderdiği güvenlik desteğini Haziran 2024'e kadar uzattığı belirtilen açıklamaya göre, hükümet bu gelişmeden oldukça memnun.

Açıklamada, Solomon Adaları ve "birincil güvenlik ortağı" olan Avustralya ortaklığının güven, saygı ve ortak değerler üzerine kurulu olduğu vurgulandı.

Solomon Adaları'nda yıl sonu için planlanan genel seçim, Pasifik Oyunları'nın 19 Kasım-2 Aralık'ta düzenlenmesi sebebiyle 2024'e ertelenmişti.

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, Pasifik Oyunları'nın düzenlendiği tarihlerde seçime gidilmesinin maliyet ve lojistik açıdan zorlayıcı olacağını ileri sürerek seçimle ilgili tarih haricinde bir değişiklik yapılmadığını kaydetmişti.

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