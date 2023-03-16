Melbourne'den yayın yapan Radio 3AW'ye konuşan Avustralya Başbakanı Albanese, eski Başbakan Paul Keating'in ABD ve İngiltere ile yapılan AUKUS anlaşmasına yönelik eleştirilerine karşılık, "dünyanın 1990'lardan bu yana değiştiğini" söyledi.

Keating'in anlaşmaya ilişkin görüşlerini doğru bulmadığını dile getiren Albanese, "Onun 2023 dünyasına ilişkin görüşlerine kesinlikle katılmıyorum." dedi.

Avustralya hükümetini, "ABD'nin Çin'i çevreleme planlarının parçası olmakla" suçlayarak, Çin'in ülkesi için tehdit oluşturmadığını öne süren Keating'in açıklamalarına işaret eden Albanese, "Çin'in 1990'dan bu yana küresel meselelere yönelik duruşunu değiştirdiğini" söyledi.

Çin'in bölgedeki askeri gücünü ciddi şekilde artırdığı ve bu yüzden de anlaşmanın gerekli olduğu yorumunu yapan Albanese, "Çin hakkındaki görüşüm şudur ki biz yapabileceğimiz yerde Çin'le işbirliği yapmalıyız ancak gerektiği yerde de anlaşmazlığımızı ortaya koymalıyız. Çin'in insan haklarına yönelik tutumu konusunda onlarla aynı fikirde değiliz. Güney Çin Denizi'ndeki bazı eylemlerine katılmıyoruz. Bölgemizde çok daha öne çıkan konumuna karşıyız." diye konuştu.

AUKUS anlaşması ve anlaşmaya ilişkin eleştiriler

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde, en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilmesi planlanıyor.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde, Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.

Ülkede 1991-1996 arasında görev yapan eski Başbakan Keating, dün yaptığı açıklamada, AUKUS'u, "1. Dünya Savaşı'ndaki zorunlu askerlik kararından bu yana bir İşçi Partisi hükümetince verilen en kötü uluslararası karar" olarak tanımlamıştı.