Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2024 00:04

Avrupalı liderler Mısır ile iş birliği için bugün Kahire'de olacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı üye ülke başbakanlarının, AB ile Mısır arasında iş birliği mutabakatı imzalamak üzere bugün Kahire'de olacağı bildirildi.

Avrupalı liderler Mısır ile iş birliği için bugün Kahire'de olacak
[Fotograf: AP]

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberinde, Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında kapsamlı iş birliğini öngören mutabakat zaptı imza töreninin, bugün Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde, von der Leyen, AB Dönem Başkanı ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla yapılacağı belirtildi.

Söz konusu iş birliği mutabakatının, AB'den Mısır'a 5 milyar euroluk destek öngördüğüne işaret edilen haberde, bu meblağın 2024-2027 dönemindeki kredi ve hibelerle 7,4 milyar euroya kadar çıkabileceği anlatıldı.

Gazetenin Brüksel çıkışlı haberinde, iş birliği mutabakatında, AB ile Mısır arasındaki ilişkilerin "karşılıklı saygı ve güven değerlerine dayanan stratejik ve küresel ortaklık düzeyine yükseltilmesinde anlaşıldığı" ifadesinin de olacağı kaydedildi.

Haberde mutabakatın, Mısır'ı istikrara kavuşturma ve Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akışını önleme amacı taşıdığı da vurgulandı.

Kahire'ye gidecek Avrupalı liderler arasında yer alan Meloni de dün Roma'da, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlelerini içeren ve adını döneminin enerji alanındaki uzmanı İtalyan iş insanı Enrico Mattei'den alan "Mattei Planı"nına yönelik bir toplantıda, von der Leyen ile pazar günü Mısır'a gideceğini belirterek, "Tunus'ta yürüttüğümüz girişimin bir benzeri söz konusu. Mısır'la da bir mutabakat zaptı olacak." demişti.

Tunus ile AB arasında, başkent Tunus’ta Başbakan Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in katılımıyla 16 Temmuz 2023'te kapsamlı iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İtalyan basını, o dönemde de bu mutabakat zaptının, Tunus'un mali açıdan istikrara kavuşmasına katkıda bulunarak; Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya düzensiz göçü önlemeye yönelik olduğunu yazmıştı.

ETİKETLER
Mısır İtalya Avrupa Birliği Yunanistan Belçika
Sıradaki Haber
Gazze'de insani yardım almaya gidenler arasında izdiham: 1 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
Gazzeli babalar kumlar arasında yiyecek toplamaya çalışıyor
00:48
Nijer ABD ile askeri anlaşmayı iptal etti
00:30
SPK, tahvil ihraçlarının durdurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
23:46
Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 41. kez okurları ağırlıyor
23:36
Silivri'de zincirleme kaza: 3 yaralı
23:33
Didim'de 2 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ