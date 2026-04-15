Dünya
AA 15.04.2026 10:04

Avrupa'dan 350 eski üst düzey isimden AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısı

Avrupalı eski bakanlar, büyükelçiler ve üst düzey yetkililerden oluşan 350 kişi, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısında bulundu.

Yetkililer, 21 Nisan'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, işgal politikalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Metinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin faaliyetlerini sürdürdüğü, yeni yapı projelerinin planlandığı ve özellikle Batı Şeria'yı bölen E1 koridoruna ilişkin adımların hala gündemde olduğu kaydedildi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında da can kayıpları ve yerinden edilmelerin yaşandığına dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze'de insani yardımlara erişimi kısıtlamaya devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin engellendiği, sahadaki insani durumun ağırlaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in terör suçlamasıyla yargılanan Filistinliler için çıkardığı idam cezasına ve bu düzenlemenin İsrailli Yahudileri kapsam dışında bırakıldığına değinildi.

Eski yetkililer, AB'nin dış politikasının demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerine dayandığını hatırlatarak, İsrail'in bu ilkeleri ihlal ettiğini bildirdi ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesinin insan haklarına saygıyı temel unsur olarak içerdiğine işaret etti.

Açıklamada, AB'nin daha önce İsrail'e yönelik somut adım atmamasının uluslararası alanda "çifte standart" algısına yol açtığının altı çizildi.

Talepler

İmzacıların talepleri arasında, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın kısmen veya tamamen askıya alınması, yasa dışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanması, askeri ticaretin durdurulması ve İsrail'in AB programlarına katılımının askıya alınması yer aldı.

Ayrıca, insan hakları ihlallerine karışan kişilere yönelik yaptırımların genişletilmesi çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği İsrail
