Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.

Buna göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye girdi.

Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle hazırladıkları çeşitli programlara 492,4 milyar euroluk kaynak taahhüt etti.

AB Komisyonu ise, geçen hafta enerji krizine yönelik acil durum planını açıklamıştı.

Plan, düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeriyordu.

Ayrıca, buradan sağlanacak 140 milyar euro kaynakla halk ve işletmelere destek olunması öngörülüyor.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri ve paketteki teklifleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.