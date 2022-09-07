Gaz depolama tesislerini doldurma çabasındaki ülkeler, ardı ardına yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşmaları...

Enerji kriziyle mücadeleye, tasarruf eylem planlarıyla vatandaşlarını da dahil eden hükümetler...

Yakın tarihinin en zor kış mevsime hazırlanan Avrupa, Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası çıkış yolu arıyor...

Enerji krizinde çözüm arayışı

Avrupa ülkeleri krizin çözümü için önce doğal gaz depolarını doldurma yoluna gitti. O tesislerdeki doluluk oranı yüzde 82'ye ulaştı ancak bazı ülkeler hala bu ortalamanın altında.

Soğuk bir kış geçirmek istemeyen avrupa daha fazla tasarruf etmek zorunda.

Bu yüzden de hükümetler Fransa'da yüzde 10, Almanya'da yüzde 20 tasarruf hedefleriyle bir dizi karar aldı.

Bazı ülkeler, alternatif olarak yeniden kömür ve nükleer enerjiye yöneldi. Örneğin Rusya'ya doğal gaz bağımlılığı en çok olan ülkelerin başında gelen Almanya, enerji krizini hafifletmek için nükleer santralleri yedekte tutmayı kararlaştırdı.

Halka "enerji tasarrufu" çağrısı

Ayrıca, sıvılaştırılmış doğal gaz için Katar ve Kanada gibi ülkelerle anlaşmalar yaptı.

Kömürle çalışan elektrik santrallerini 2024'e kadar yeniden devreye sokmaya karar veren Hollanda, hane halkları için tasarruf çağrısı yaptı.

Finlandiya'da hükumet halkın duş ve saunada geçirilen süreyi azaltmasını istedi.

Macaristan'da odunla ısınma için kampanya başlatıldı.

Hatta İsviçre daha radikal bir karara imza atarak, daha az enerji harcanması yönündeki uygulamalara katılmayanların hapis cezası ile karşılaşabileceklerini duyurdu.

Gözler 9 Eylül'deki toplantıda

Alınan tüm bu önlemler tasarruf çağrıları ve enerji anlaşmaları sonrası hala cevabı bilinmeyen bir soru var: Avrupa kıtası enerji krizini aşabilecek mi?

Bu zor sorunun cevabı için gözler 9 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) enerji bakanlarının toplantısına çevrildi.

Avrupa krizde birlik olabilecek mi?

Elektrik ve gaz fiyatlarını düşürmeye yönelik tedbirlerin ele alınacağı bu toplantıda, ithal edilen doğal gaz için tavan fiyat masada olacak. Ancak geçmişte bir çok konuda görüş ayrılığı yaşayan, zaman zaman Birlik kararlarına ters düşen ülkelerin benzer tutumlarını sürdürmesi ihtimal dahilinde.

Kısacası, Avrupa ya hep beraber krizi aşma yolunu tercih edecek ya da birlikte hareket anlayışının daha da zedeleneceği yeni bir sürece girecek.

Asıl önemlisi ise vanaları kapatan Rusya'nın bu kararlar karşısında atacağı yeni adımlar olacak.

Çünkü Moskova tavan fiyatı kabul etmeyeceğini defalarca açıkladı

Kamera: Ahmet Gümüş, Bülent Dönmez

Kurgu: M. Kürşat Aydın