Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 5 milyar euroluk dilimi gönderecek
[Fotograf: AP]
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yapacağı makro finansal yardım paketinden 5 milyar euroluk dilimi göndermeye hazırlanıyor.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Rusya ile savaşan Ukrayna için daha önce açıklanan 9 milyar euroluk makro finansal kredi paketinin ikinci bölümünün gönderilmesini öngören teklifin hazırlandığı bildirildi.
Ağustos başında paketten 1 milyar euronun ödendiği hatırlatılarak 5 milyar euroluk dilimin de yakında Ukrayna'ya gönderileceği kaydedildi.
Kalan 3 milyar euronun ise mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya sağlanacağı aktarıldı.
AB, Ukrayna'ya yardım amacıyla 9 milyar euroluk makro finansal yardım paketini 18 Mayıs'ta açıklamış, paket 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde onaylanmıştı.
Etiketler: Avrupa Birliği Ukrayna Rusya
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