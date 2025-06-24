Avrupa'da gaz fiyatları, İsrail-İran ateşkesi sonrası düşüşe geçti

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda dün megavatsaati 40,5 avrodan kapanan fiyatlar, bugün yüzde 10,1 düşüşle 36,4 avrodan açıldı.

Fiyatlar geri çekilmeye devam ederken, doğal gazın megavatsaati TSİ 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 12 azalışla 35,8 avrodan işlem görüyor.

Avrupa'da gaz fiyatları, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin sekteye uğrayabileceğine ilişkin endişelerle, son iki haftadır karışık seyir izliyordu. Fiyatlar, 19 Haziran'da 41,9 avroyla nisan başında beri görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Hürmüz Boğazı, küresel LNG ticaretinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor. Buradan geçen LNG'nin büyük bir kısmı Asya ülkelerine giderken, yaklaşık yüzde 15'i Avrupa'ya sevk ediliyor.