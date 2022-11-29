Enerji krizi Avrupa'da sosyo-ekonomik dengeleri sarstı.

Siyasi ve ekonomik istikrarı tehdit eden enerji krizi nedeniyle insan hayatı da risk altında.

The Economist’in enerji krizi ile ilgili yaptığı modellemeye göre Avrupa’da 100 binden fazla yaşlı kişi hayatını kaybedebilir.

Aşırı soğuğa maruz kalma, grip ve inme vakaları, muhtemel ölüm gerekçeleri olarak sıralandı.

"Ölüm oranlarının yaşlı ya da riskli gruplarda artış göstermesi söz konusu olabilir"

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, söz konusu analizi TRT Haber’e değerlendirdi.

Akyener "Hastalık oranlarının ve hastalığa bağlı olarak bu süreci iyileştirmeyle alakalı kabiliyetlerin azalması sebebiyle ölüm oranlarının özellikle yaşlı ya da riskli gruplarda artış göstermesi söz konusu olabilir." dedi.

Tedarik zinciri ve ilaç sektörü tehlikede

Enerji krizinin tedarik zinciri ve ilaç sektörü üzerindeki etkisi de insan hayatını tehdit ediyor.

Akyener, "Değer zincirlerini etkileyecek noktada enerji fiyatlarının yükselmesi eklenince özellikle ilaç sanayiinde yükselen enerji fiyatları sebebiyle ki ilaç sanayi de enerji yoğunluğu yüksek olan sektörlerden bir tanesi. Haliyle ilaç üretiminde durağanlık ve sıkıntı yaşanmakta. Tıbbi anlamda özellikle ilaç tedariğinde sıkıntılar yaşanması AB'yi ya da zarar gören bütün ülkeleri negatif etkileyecektir” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

AB ülkelerinin kömüre yönelmeleri de yaşam standardını düşüren faktörler arasında.

Kömür kullanımı, hem insan sağlığını hem de iklim kriziyle mücadele politikalarını olumsuz etkileyecek.

Kamera: Özkan Özkerim