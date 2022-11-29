Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de araç havai fişek dükkanına girdi
ABD'nin Florida eyaletinde bir araç, havai fişek dükkanına girdi. Çarpmanın etkisiyle yangın çıkan dükkandaki havai fişekler patlamaya başladı. Sürücü hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir araç, havai fişek dükkanına girdi. Yangın çıkan dükkandaki havai fişekler patlamaya başladı.
Kazada 39 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Dükkandaki 2 kişi ise kaçarak kurtulmayı başardı.
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Etiketler: ABD
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