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Dünya
TRT Haber 12.12.2023 13:18

Avrupa'da düzensiz göçmen dramı: Binlerce isimsiz mezar var

Her yıl binlerce düzensiz göçmen yeni bir hayat umuduyla Avrupa’ya doğru yola çıkıyor. Çoğu göç yolunda hayatını kaybediyor. Avrupa Birliği ülkelerinde binden fazla göçmen mezarı bulunuyor. İngiliz The Guardian gazetesi, son 10 yılda Avrupa'ya gitmeye çalışan 29 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü ve cansız bedenlerinin de kayıp olduğunu yazdı.

Fatih Yumuşakbaş
Fatih Yumuşakbaş

Cenazeleri morglarda, hatta nakliye konteynerlerinde bekletiliyor. Kimsesizler mezarlıklarına gömülüyorlar. İsimleri ve nereden geldikleri bilinmiyor. Bilinen tek şey bir hayalin peşinden gittikleri.

Avrupa hayalleri kuran düzensiz göçmenlerin umutlarının başladığı ülke Yunanistan..

Binden fazla isimsiz mezar

Sivil Toplum Kuruluşları, Kızılhaç ve İngiliz The Guardian gazetesi kurduğu ortak ekiple araştırma yaptı. Paylaşılan veriler büyük ses getirdi.

Avrupa Birliği sınırlarında 24 mezarlığı ziyaret ettiler.Binden fazla isimsiz mezar buldular.

Ancak bunlar buz dağının görünen kısmı. Son 10 yılda Avrupa göç yollarında 29 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğü ve cansız bedenlerinin de kayıp olduğu iddia ediliyor.

Yunanistan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Polonya ve Litvanya'da göçmen mezarlıkları bulunuyor.Bazı mezar taşlarında isim yazmıyor.Bazılarında sadece X harfi ya da bir rakam yer alıyor. Yani sadece sayılarla ifade ediliyorlar.

Avrupa’ya kaçak yollarla gitmeye çalışırken kaybolan akrabalarını arayanlar için de bir program oluşturuldu. Son on yılda 16 bin 500 başvuru yapıldı. Bunlardan sadece 285'i yakınları hakkında bilgi sahibi olabildi.

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