Hitler'den Mussolini'ye Avrupa'nın bu konuda karnesi zayıf. Bu liderlerin birçoğu soykırım, katliam ve asimilasyon politikaları ile tarihe kazındı.

Almanya'da seçimle iktidara gelen Adolf Hitler, zulmü ile tarihe kazındı. 2'nci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere ve diğer azınlıklara soykırım uyguladı. Onları toplama kamplarında tuttu. 5 milyondan fazla Yahudi'yi katletti.

Faşizmin babası sayılan İtalyan lider Benito Mussolini ise ülkesini polis devleti haline getirdi. Afrika'da sömürgeci hedeflerine ulaşmak için adeta soykırım uyguladı. Libya'da en az 56 bin kişinin ölümünden, binlercesinin de yerinden edilmesinden sorumlu tutuluyor.

1939 yılında İspanya İç Savaşı sonrası iktidara gelen Francisco Franco'nun baskı yönetimi, 1975'e kadar sürdü. Partileri kapatan, oy hakkını ve anayasayı yok sayan Franco, basın üzerinde mutlak güç sahibi olmuştu. Franco'nun, Bask ve Katalanlar üzerinde kurduğu baskının izleri bulunan toplu mezarlar ile ortaya çıktı.

Türklere zorla Bulgar adları verildi, 400 bin Türk göçe zorlandı

Bulgaristan'da 1944 yılında iktidara gelen komünist diktatör Todor Jivkov uzun süre Bulgarlaştırma politikası yürüttü. Türklere zorla Bulgar adı veren yönetim, direnenleri toplama kamplarına nakletti.

Bunlardan Belene Kampı en acı hatıraların saklandığı yer oldu. Öyle ki o dönemin faşist politikaları yıllarca sürdü. İşkence ve ölümlerin artması üzerine 1989'da 400 bin Türk, Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Ve Bosna Savaşı...

Slobodan Miloşeviç liderliğindeki Sırp yönetimi, Boşnakları katletti. 1995 yılında yalnızca Srebrenitsa'da 8 binden fazla kişi katledildi.

Avrupa ve Dünya, katliamlara göz yumdu.