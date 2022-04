Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırmasıyla başlayan savaş devam ediyor. Bölgeden katliam görüntüleri geliyor.



Savaşı an be an takip eden TRT Haber Muhabiri Merve Güneş ve kameraman Hakan Demir de sıcak anlara şahitlik ediyor.

"Rusya sivil bölgeleri hedef alıyor"

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e yakın noktalardan Irpin'de sivillerin bulunduğu yerler tek tek hedef alındı.

Hava saldırılarının etkisi altında kalan alışveriş merkezi o noktalardan biriydi.

"Bölgede çok sayıda patlamamış bomba ve mayın var"

Ukrayna askerleri ise olası bir tehlike ve yağmalama ihtimaline karşın bölgede bulunuyor. Ancak binanın içerisinde patlamamış mayın ve bomba olduğu da aktarılıyor.

Mayınların olduğu noktalar önce Ukrayna askerleri tarafından işaretleniyor. Ardından da mayınlar tek tek temizleniyor.

Saldırılarda sivillere ait bölgeler kullanılamaz hale geldi

Hostomel'de de durum Irpin'den farklı değil.

Tüm evler harabeye döndü. İbadethaneler, okullar kullanılamaz hale geldi. Toplu mezarlar, katledilen siviller, yakılan yıkılan binalar bir çok şeyi anlatır nitelikte.

Sıkı bir şekilde korunan en önemli noktalardan biri başkent Kiev'in merkezi. Kontroller ve sıkı güvenlik önlemleri devam ediyor.

Buça'daki yüzlerce sivilin katledildiği görüntüler henüz tazeliğini koruyor. Ancak Rus'ların çekildiği diğer yerlerden de benzer görüntülerin gelmesinden korkuluyor.