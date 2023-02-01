Fransa'da emeklilik reformu nedeniyle binlerce kişi sokağa çıktı.

Ülke genelinde iş bırakma eylemi yapıldı. Paris başta olmak üzere bir çok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Fransız basını kitlesel eylemi "kara gün" olarak niteledi.

Grevler ulaşımı aksattı

Sendikaların çağrısıyla enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık sektörleri ülke genelinde 300'den fazla noktada greve gitti.

Metro ve tren seferlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet azaltıldı.

Kara ve hava ulaşımında da aksaklıklar yaşandı. Grev nedeniyle bazı müzeler ve Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı.

Göstericiler polisle çatıştı

Protestolara üniversite öğrencileri de oturma eylemleriyle destek verdi. Fransa genelinde 11 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Paris'teki gösteride, polis ve bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandı.

Göstericilerden polise şişe ve taş atanlar oldu, gruptakiler güzergahtaki çöpleri ateşe verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de, aralarında sağlık çalışanları, huzurevi çalışanları ve çocuk bakıcılarının da olduğu kamu çalışanları yürüyüş düzenledi.

Göstericiler personel eksikliği nedeniyle ağır iş yükü, düşük maaşlar ve elverişsiz çalışma koşullarını protesto etti.

