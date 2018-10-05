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Avrupa Parlamentosu'ndan üyelerine Yemen çağrısı

Avrupa Parlamentosu, üye ülkelere, Yemen iç savaşında rol alan Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon üyelerine silah satılmaması çağrısında bulundu.

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Avrupa Parlamentosundan üyelerine Yemen çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nun karar bildirgesinde Yemen’de dünyanın en büyük krizlerinden birinin yaşandığına işaret edilerek, silah satılmaması halinde savaşın şiddetinin azalacağı ifade edildi.

Karar bildirgesinde ayrıca, Yemen’de yaşanan iç savaşın, ülkeyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığına, 22 milyon Yemenliyi insani yardıma muhtaç hale getirdiğine, 8 milyon insanın kıtlıkla mücadele ettiğine ve aralarında 2 bin 500 çocuğun olduğu binlerce insanın öldüğüne dikkat çekildi.

Parlamento üyeleri daha önce de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon üyelerine silah satılmaması konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerine çağrı yapmıştı.

Kaynak: Alaraby
 

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği
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