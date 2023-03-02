Ukrayna'ya NATO standardında daha fazla mühimmat verilecek.

Avrupa ülkeleri, kendi silah stoklarını da güncelleyecek. Kıta'nın mühimmat üretim kapasitesi artacak.

Rusya'nın açtığı savaşta Ukrayna'yı destekleyen Avrupa, yeni savunma planı için kolları sıvadı.

Avrupa mühimmat kapasitesini artırıyor

Alman Der Spiegel, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'daki mühimmat üretimini artıracak bir plan hazırladığını yazdı.

3 aşamalı planın ilk hedefi, Ukrayna'ya acilen daha fazla mühimmat tedarik edilmesi.

İkinci aşamada, AB ülkelerinin azalan stoklarını çoğalmak amaçlanıyor.

Planın son aşaması ise uzun vadede Avrupa'nın mühimmat üretim kapasitesinin artmasını öngörüyor.

Kıtada barış dönemi bitiyor mu?

Avrupa savunma sanayisinin ayda 20 ila 25 bin mermi üretme kapasitesinin 7 kat artırılması planlanıyor.

Uzmanlar, Avrupa Komisyonun bu adımını kıtada barışın bittiğine bir işaret olarak değerlendiriyor.

Söz konusu planının bu ay sonundaki liderler zirvesinde ele alınması bekleniyor.