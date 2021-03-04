EMA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Merkezinin geliştirdiği aşının ön değerlendirmesi laboratuvar ve yetişkinlerdeki klinik çalışmaların sonuçları temelinde başladı.

Çalışmalara göre aşı, antikor ve bağışıklık hücreleri üretimini tetikleyerek COVID-19'a karşı koruma sağladı.

EMA'nın değerlendirmesi, aşının AB'de kullanımı için resmi onay başvurusu yapılması için gerekli tüm bilimsel kanıtlar gelene kadar devam edecek.

Daha önce onay başvurusu haberleri yalanlanmıştı

Sputnik V aşısı, adenovirüs ailesinden iki virüsü içeriyor ve bu virüsler hastalığa karşı iki doz halinde ayrı ayrı vücuda veriliyor.

Aşının AB onayı için EMA'ya başvuru yapıldığına dair şubat başında Rus basınında haberler çıkmış ancak EMA bu haberleri yalanlamıştı.

EMA, aşıların ön değerlendirmesini, resmi kullanım onayı başvurusu yapıldığında onay sürecini hızlandırmak amacıyla yürütüyor.