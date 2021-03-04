Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Philip tedavi ve dinlenme için birkaç gün daha hastanede kalacak.

Enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanan ve 16 gündür hastanede tutulan 99 yaşındaki Philip, 1 Mart'ta kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için Kral 7. Edward Hastanesi'nden St. Bartholomew's Hastanesi'ne nakledilmişti.