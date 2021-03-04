Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 12:38Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Prens Philip kalp rahatsızlığı için işlem geçirdi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'e, daha önceden var olan bir kalp rahatsızlığı için "başarılı bir prosedür" uygulandığı açıklandı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Philip tedavi ve dinlenme için birkaç gün daha hastanede kalacak.
Enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanan ve 16 gündür hastanede tutulan 99 yaşındaki Philip, 1 Mart'ta kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için Kral 7. Edward Hastanesi'nden St. Bartholomew's Hastanesi'ne nakledilmişti.
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