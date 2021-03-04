King's College London Üniversite’sindeki uzmanlar, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yan etkilerinin, Pfizer/BioNTech aşısına kıyasla iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

10 kişiden 3'ünde yan etki

Yapılan araştırmada, Oxford-AstraZeneca aşısı olan 10 kişiden üçünde yan etkilerin görüldüğü vurgulandı.

Aşı yaptıran 700 binden fazla kişiden elde edilen verilere göre, Oxford aşısı olan İngiliz halkının yüzde 30’unda baş ağrısı, yorgunluk ve ateş gibi semptomlara rastlanırken, Pfizer aşısı olanlarda bu oranın yüzde 15 olduğu açıklandı.

"Aşılar koronavirüsü önlemede son derece etkili"

King's College London Üniversitesi'nden araştırmacılar, görülen hafif yan etkilerin insanları koronavirüs aşısı olmaktan alıkoymaması gerektiği konusunda uyarırken, aşıların koronavirüsü önlemede son derece etkili olduğunu vurguladı.

Bilim insanları aynı zamanda aşı etkisiyle görülen yan etkilerin, aşının ‘işe yaradığına’ dair kanıt oluşturduğunu bu nedenle korkulacak bir durumun olmadığını belirtiyor.