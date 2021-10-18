Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa İlaç Ajansı 5-11 yaş grubunda aşı kullanımını değerlendiriyor
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs hastalığının tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna da uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı.
EMA'dan yapılan açıklamada, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımını konusundaki değerlendirmenin, şu anda süren klinik çalışmaların sonuçları ışığında yapılacağı belirtildi.
Değerlendirmenin 2 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.
Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı için daha önce onay verilmişti. Aşının AB içinde yetişkinlerde ilk kullanım onayı Aralık 2020'de çıkmıştı.
Etiketler: ABD Koronavirüs Aşı Çalışmaları
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