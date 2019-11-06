Suriye ve Irak’ta bulunan Avrupalı DEAŞ'lıların durumu belirsizliğini koruyor. Avrupa ülkeleri bu kişileri ülkelerine yeniden alma konusunda isteksiz.

O ülkelerden biri de İngiltere.

Daha önce Şamima Begüm olayında olduğu gibi İngiltere DAEŞ üyesi olan kişileri vatandaşlıktan çıkarma yolunu seçiyor. Konuyu TRT Haber’e değerlendiren Avrupa Konseyi Dış ilişkiler Sorumlusu Anthony Dworkin Türkiye’nin süreç içinde konuyu ele almasıyla daha hızlı çözülebileceğini ancak Avrupa ülkelerinin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

"Bu kişilerin çoğu vatandaşlıkları ellerınden alınmıs Avrupalılar. Fakat büyük bir kısmının da vatandaşlıkları bulunuyor. Ama Avrupa ülkelerinin gözü DEAŞ adına savaşan ve geri dönen bu insanların üzerinde. Bu nedenle suça karışacaklarını düşündükleri için Avrupa'dan uzak tutma görüşündeler. Avrupa'ya gelirlerse devletler için risk taşınacağını düşünüyorlar."

Anthony Dworkin Avrupa’nın bölgede uluslarası mahkeme kurulması önerisinin çözüm yolu olarak görülemeyeceğini ifade etti.

"Bölgede kurulabilecek uluslararası mahkemenin bazı çözümleri olabileceği konusunda çok fazla tartışma yapıldı. Bu mahkemeler insanları uluslararası suçlar nedeniyle kovuşturdular. Bu bazı durumlarda bir çözüm olabilir. Ancak bazı yasal zorunluluklar var. Hangi ülkede ne tür suç işlendiği ve hangilerinin suç olarak kabul edileceği belli değil. Bu insanların terörist gruba bağlı suçlara doğrudan dahil olduğunu ispatlamak gerekir."

Kaynak: TRT Haber