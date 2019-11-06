Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayat her yönüyle normale dönmeye başladı.

Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken geçtiğimiz günlerde yerel yönetimler de kurulmuştu.

Bu gelişmelerle paralel olarak, icra edilen faaliyetler esnasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek maksadıyla Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak askeri mahkeme oluşturuldu.

Askeri Mahkeme yapılanmasında Cinayet Mahkemesi ile Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi görev yapacak. Cinayet Mahkemesi’nde Başkan ve 2 üye bulunurken, Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi de Başkan ve 3 üyeden müteşekkil olacak. Askeri Mahkeme’de toplamda 12 savcı görev yapacak.

Suriye Geçici Hükümeti Yetkililerince bölgede hayatın süratle normale döndüğü, insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamaların önüne geçmek için her türlü tedbirin alındığı ve gerekli talimatların verilerek düzenlemeler yapıldığı, buna rağmen olabilecek vakaların incelenmesi, varsa suçların araştırılması ve suçluların kurulan mahkemelerde yargılanmasını hedefledikleri açıklandı.

Yetkililer verilen talimatların uygulanmasından ve suç-suçluların araştırılması ve gerekli cezalara çarptırılması işlemlerinden kimsenin muaf tutulmayacağını da vurguladı.

Kaynak: TRT Haber