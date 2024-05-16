Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Türkiye raporu

Avrupa Birliği'nin Paris merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, "Türkiye'nin Dünyadaki Kartları" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye'nin Batı Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'daki etkinliği incelendi.

"Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ayak izi genişledi" ifadesiyle, Türkiye'nin son 20 yılda bu bölgelerde artan etkinliğine işaret edildi.

Bunun sadece ekonomik açıdan değil, eğitim ve yumuşak güç boyutundan da görüldüğü kaydedildi.

Türkiye'nin yaygın diplomasi ağına dikkat çekildi

Türkiye'nin özellikle söz konusu bölgelere hızla açıldığı ve yakın ilişkiler kurduğu belirtildi.

Diplomasinin yanı sıra TRT, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları, TİKA, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların oynadığı role de işaret edildi.

Raporda medya varlığının Türkiye'nin yumuşak gücünde önemli bir araç olduğu ifade edildi.

Televizyon dizileriyle 152 ülkede 750 milyon izleyiciye ulaştığı aktarıldı.

"Türkiye, İngilizce konuşulmayan ülkelere dizi ihracatında dünya lideri olup, dünya çapında ABD ve İngiltere'den sonra üçüncü sırada yer alıyor" bilgisine yer verildi.

AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün raporunda savunma sanayiindeki atılımlara da vurgu yapıldı.

Türkiye'nin yumuşak güçle beraber sert güç ayağında da önemini artırdığı kaydedildi.