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Dünya
Politico, RT 12.11.2024 06:21

Avrupa Birliği alarmda: Brüksel'de casuslar cirit atıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'in, Avrupa Birliği (AB) bürokratlarını hedef almaya çalışan yabancı istihbarat ajanlarıyla dolu olduğu söyleniyor. Avrupa Komisyonu, çalışanlarını casuslara dikkat etmeleri konusunda uyardı. AB yönetimi, "Brüksel dünyanın en büyük casusluk merkezlerinden biri" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği alarmda: Brüksel'de casuslar cirit atıyor

Avrupa Komisyonu, Brüksel'in casuslarla dolu olduğu konusunda personelini uyardı.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, AB yönetiminin sırlarını çalmak isteyen casuslardan gelen tehdidin "gerçek" olduğunu bildiren bir e-posta aldı.

Uyarıda, "Brüksel, kurumumuzu hedef alan yüzlerce aktif istihbarat ajanının bulunduğu dünyanın en büyük casusluk merkezlerinden biridir" ifadeleri yer aldı.

Diplomatları yüzde 20'si ajan

Belçikalı güvenlik yetkilileri, bazı büyükelçiliklerdeki diplomatların yüzde 10 ila 20'sinin istihbarat görevlisi olduğunu tahmin ediyor. Brüksel'de çalışan Çinli gazetecilerin ise beşte birinin istihbarat görevlisi olduğundan şüpheleniliyor.

AB'nin diplomatik servisi, 2019 yılında personelini Rus ve Çin casusluğu tehdidi konusunda uyarmıştı.

Pekin ve Moskova'dan yüzlerce casusun Belçika başkentinde dolaştığı ve yakındaki bar ve restoranlarda yapılan konuşmaları dinlediği bildirilmişti.

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