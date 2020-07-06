Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte COVİD-19 vaka sayısı 1403 artarak 48 bin 574'e yükseldi.

Virüsten 237 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 860'a ulaştı. Bugüne kadar 1 milyon 500 binden fazla testin yapıldığı ülkede 32 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede bugüne kadar COVİD-19'dan 232 kişi hayatını kaybetti.

Son bir ayda vaka sayısının hızla arttığı Kazakistan'da 5 Temmuz'dan itibaren 2 haftalık süreyle yeniden sıkı karantina tedbirlerine başvurulmuştu.

Ukrayna'da 543 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 543 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 49 bin 43'e yükseldiğini duyurdu.

Vakalardan 7 bin 30'unun sağlık çalışanı ve 3 bin 550’sinin çocuk old uğunu aktaran Stepanov, hayatını kaybedenlerin sayısının 13 artarak 1262’ye, iyileşenlerin sayısının 327 artışla 21 bin 703'e ulaştığını kaydetti.

Salgınla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle Ukrayna'da karantina 31 Temmuz'a kadara uzatılmıştı.

Ermenistan'da vaka sayısı 330 arttı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 330 kişide COVİD-19 tespit edildi, vaka sayısı 28 bin 936'ya çıktı.

COVİD-19 nedeniyle 7 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 491'e yükseldi.

Bugüne kadar 123 bin 815 test yapılan ülkede, 16 bin 302 COVİD-19 hastası iyileşti.

Ülkede 11 bin 984 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan’da vaka sayısı 10 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 207 artarak 10 bin 143’e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 138 artarak 6 bin 584’e, ölenlerin sayısının 2 artarak 35’e çıktığı kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 68 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 3 bin 524 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük va ka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Kırgızistan'da vaka sayısı 7 bin 600'ü geçti

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, son 24 saatte 314 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 691'e yükseldiğini bildirdi.

Virüsten ölenlerin sayısının 4 artarak 92'ye, iyileşen sayısının da 41 artarak 2 bin 843'e ulaştığını belirten Karatayev, 625 kişinin hastanelerde, 4 bin 131 kişinin de evlerinde tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Karatayev, hastanele rde yatak eksikliğini gidermek için başkent Bişkek'te 2 bin 62 yataklı sahra hastanesinin oluşturulduğunu aktardı.

Gürcistan'da vaka sayısı 956'ya çıktı

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişide COVİD-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 956'ya, iyileşenlerin sayısı da 830'a yükseldi.

Öte yandan ülke genelinde üniversite sınavları başladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Kutaisi kentindeki sınav merkezini ziyaretinde, salgına rağmen sınav sürecinin başarılıyla sürdüğünü belirterek üniversite adaylarına başarılar diledi .

Bugüne kadar virüsten 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

