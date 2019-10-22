Dünya
Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe22 Ekim 2019 Salı 21:45 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 00:13
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.
İngiliz Hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.
Bu sonucun ardından Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı.
Tasarı bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Brexit avam kamarası AB