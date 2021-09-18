İngiltere, ABD ve Avustralya'nın Pekin'e karşı savunma anlaşması imzalamasının ardından Çin, Tayvan hava sahasında göz dağı vermeyi sürdürüyor.

Taipei, iki J-11 avcı uçağı, altı J-16 avcı uçağı, bir Y-8 denizaltısavar uçağı ve bir Y-8 casus uçağının Pratas Adası yakınlarındaki hava savunma tanımlama bölgesine girdiğini söyledi.

Çin,10 uçağı ile Tayvan semalarında uçtu. Tayvan yönetimi alarma geçerek jetleri geri döndürmek için füze savunmasını etkinleştirdi. Bunun üzerine Çin savaş jetlerini hızla geri çekti. İki uçağı adanın güney kıyısı boyunca bir tur attı.

Savaş uçakları uçağı geri döndürmek için havalanırken, radyo uyarıları da yayınlandı. Durumu izlemek için füze savunma sistemleri devreye girdi.

