Yangın, Atina’nın güneyindeki Yukarı Glifada bölgesinde çıktı.



Alevler kısa sürede Yukarı Voula ve Vari bölgelerine de yayıldı. Yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi.



Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.

Rüzgarın hafiflemesiyle söndürme çalışmaları sonuç verdi.

Yangın büyük oranda kontrol altına alındı



Yaklaşık 7 saatin sonunda alevler büyük oranda kontrol altına alındı. Alevlerin yeniden canlanması ihtimaline karşılık itfaiye ekipleri ve bölgedeki gönüllülerin çalışmaları sürüyor.



Yunan İtfaiye Birimi 24 saat içinde 56 orman yangının yanı sıra yerleşim yerlerinde 151 yangına müdahale çağrısı yapıldığını açıkladı.