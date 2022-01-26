Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atina'da şiddetli patlama
[Fotoğraf: Reuters]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada şiddetli patlama meydana geldi.
Kent merkezinde genellikle iş yerlerinin bulunduğu Syngrou Bulvarı'nda bir binada gerçekleşen patlamada 1 kişi yaralandı.
Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda binanın da camlarının kırıldığı görüldü.
[Fotoğraf: Reuters]
Patlamanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı açıklanırken, Syngrou Bulvarı'nın bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yunanistan
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