ABD basınındaki haberlere göre, 31 yaşındaki DJ Ferguson'un babası David Ferguson, kalıtsal kalp hastası olan oğlunun Kasım 2021'de rahatsızlanarak Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi'ne yatırıldığını söyledi.

Ferguson, kalp hastası olan oğlunun, prensipleri gereği ve aşıya inanmaması nedeniyle COVID-19 aşısı yaptırmadığını ifade etti.

"Aşılı olmadığı için nakil bekleme listesinden çıkarıldı"

Hastanenin, aşılı olmadığı için oğlunu kalp nakli bekleme listesinden çıkardığını belirten Ferguson, farklı bir hastaneye nakli için ise DJ Ferguson'un oldukça halsiz olduğuna işaret ettti.

Diğer yandan, Brigham ve Kadın Hastanesinden yapılan açıklamada, hastane politikasına uyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki diğer nakil programları gibi, Brigham ve Kadın Hastanesi sisteminde de operasyonun başarılı geçmesi ve nakil sonrası hayatta kalma ihtimalini artırdığı için birçok aşı gibi COVID-19 aşısının ve hayat tarzına dikkat edilmesinin nakil için gerekli olduğunun altı çizildi.

Organlar hayatta kalma şansı düşük olanlara verilmiyor

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesine bağlı Tıp Etiği Bölümü Başkanı Dr. Arthur Caplan, bu tarz prosedürlerde aşı yaptırmanın gerekli olduğunu çünkü nakil sonrası bağışıklık sisteminin baskılandığını açıkladı.

İnsanların grip, nezle veya COVID-19'dan hayatını kaybedebileceğine işaret eden Caplan, organların zor bulunduğunu söyledi.

Caplan, bu nedenle de aşılı olanların operasyon sonrası hayatta kalma şansı daha yüksekken organların hayatta kalma şansı düşük olanlara verilmeyeceğinin altını çizdi.