Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel kuvvetlerinin Ukrayna'da olduğu haberleri Ukraynalı üç çocuk annesi Mariana Zhaglo'yu harekete geçirdi.

Pazarlama araştırmacısı Zhaglo keskin nişancı tüfeği aldı ve olası bir işgale karşı ateş etmeye hazır bekliyor.

Zhaglo "Bir anne olarak, çocuklarıma Ukrayna'nın sorunlarının miras kalmasını veya bu tehditlerin onlara geçmesini istemiyorum. Bunu şimdi halletmem daha iyi.Öyleyse Kiev için savaşacağız,şehrimizi korumak için savaşacağız. Ateş etmeye ihtiyaç varsa, ateş etmeye başlayacağım" uyarısında bulundu.

Zhaglo kurşun geçirmez yelek, cephane ve çizmeler de satın aldı ve haftalarca dairede kapalı kalabilmesi için konserve ürünleri stokladı.

52 yaşındaki anne, veteriner tıp öğrencilerinden mimarlara kadar, silahlı çatışma için eğitilmek üzere TDF'ye (Ukrayna'nın ordu rezervleri) katılan binlerce sivilden sadece biri.

Gönüllü birimler, silahlı bir çatışma durumunda 255 bin kişilik Ukrayna ordusunu takviye edecek.

İngiltere tahliye için hazır, Fransa uyarılarını sürdürüyor



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün bazı Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da olabileceğini söyledi.

İngiliz özel kuvvetleri, İngiliz vatandaşlarının acil tahliyesini gerçekleştirmek için Ukrayna'ya konuşlanmaya hazır bekliyor.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yı uyaran son Batılı lider oldu.

Cumhurbaşkanı Macron ve Vladimir Putin, Doğu Avrupa'daki gerilimi görüşmek üzere Cuma günü bir telefon görüşmesi yapacak.