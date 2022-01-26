AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, Burkina Faso'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin devrilmesine ve anayasal kurumların askıya alınmasına yol açan darbe kınandı.

Açıklamada, tüm aktörlere sükunet ile anayasal düzene derhal dönüş ve Kabore başta olmak üzere yasa dışı olarak gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

AB'nin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) çabalarına önem verdiği ve ülkedeki ulusal güvenlik sorunları ile insani durum karşısında diyaloğun hakim olmamasından üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, "Anayasal düzenin yeniden sağlanamaması, ülkeyle ortaklığımız için acil sonuçlar doğuracaktır." denildi.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa ederek görevinden ayrılmıştı.