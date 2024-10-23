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Dünya
AA 23.10.2024 11:41

Atina'da öğrencileriyle "Filistin'e özgürlük" pankartı hazırlayan öğretmene soruşturma tehdidi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Tavros semtinde bir ilkokul öğretmeni, öğrencileriyle "Filistin'e özgürlük" talebi içeren bir pankart hazırladığı gerekçesiyle disiplin soruşturması tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Atina'da öğrencileriyle "Filistin'e özgürlük" pankartı hazırlayan öğretmene soruşturma tehdidi

Yunan basınında çıkan haberlere göre, öğretmen, öğrencileriyle bir ödev için Uluslararası Barış Günü dolayısıyla Filistin'e destek mesajı taşıyan pankart hazırladı ve bunu okulda sergiledi.

Atina İlköğretim Müdürlüğünden yetkililer, bu çalışmadan rahatsız oldu ve pankartın kaldırılmasını talep etti.

Müdürlük, pankart nedeniyle durumu Yunanistan Eğitim Bakanlığına bildirdi.

Öğretmen, konuyla ilgili yazılı savunma vermek üzere çağrılırken, disiplin soruşturması ihtimalinin de gündemde olduğu bildirildi.

Yunanistan Öğretmenler Sendikası "O Parthenonas" tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yetkililerin, bu olaya gösterdiği hızlı tepki eleştirilerek, eğitimdeki diğer sorunların aynı hızla çözülmediği vurgulandı.

Sendika, öğretmene herhangi bir disiplin cezası verilmemesi gerektiğini belirterek eğitimcilerin, öğrencilerine savaşın ve barışın gerçeklerini öğretme sorumluluğu taşıdığına dikkati çekti.

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