Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2024 11:32

BM: İsrail Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişlerini engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in, kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyi için ekim ayının 20 gününde planlanan 66 insani yardım misyonundan yalnızca 4'üne izin verdiğini ve 2-15 Ekim tarihlerinde ise hiçbir gıda yardımının bölgeye ulaşmasına izin vermediğini bildirdi.

BM: İsrail Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişlerini engelliyor

Laerke, İsrail'in saldırıları ve ablukasını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyindeki insani yardımlarla ilgili son duruma ilişkin sorularını yazılı yanıtladı.

Ekimde Gazze'nin kuzeyine yalnızca bir miktar yardım girdiğini kaydeden Laerke, 6-20 Ekim tarihlerinde bölgedeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'ya koordineli insani yardım hareketleri için 28 talebin İsrail yetkilileri tarafından reddedildiğini ve 7 talebin engellendiğini belirtti.

OCHA Sözcüsü Laerke, "İsrailli yetkililer, ekim ayının ilk 20 gününde Gazze'nin güneyindeki kontrol noktasından kuzeye planlanan 66 insani yardım misyonundan yalnızca 4'üne izin verdi. Bu ayın ilk iki haftasında yardım girişimlerinin yüzde 85'i reddedildi. 2-15 Ekim tarihlerinde hiçbir gıda yardımının girmesine izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

"Bazı yerinden edilmiş kişiler tuvaletlerde yaşıyor"

Laerke, OCHA ekiplerinin 19 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki birkaç bölgeyi ziyaret ettiğini kaydederek ekiplerin, buradaki aşırı kalabalık nedeniyle acilen barınma desteğine ihtiyaç duyulduğunu ve bazı yerinden edilmiş kişilerin artık tuvaletlerde yaşadığını aktardığını belirtti.

BM, uluslararası bir sivil toplum örgütü ve Filistin Kızılayından oluşan bir ekibin, İsrail güçleri tarafından defalarca reddedildiğini veya engellendiklerini bildiren Laerke, bu uluslararası koalisyonun 12 Ekim'de 9 ayrı girişimin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve es-Sahabe Doğum Hastanelerine ulaşabildiğine işaret etti.

Laerke, İsrail'in Refah'a kara saldırılarını başlatmasının ardından Gazze'ye giren insani yardım malzemelerinde keskin bir düşüş yaşandığını vurgulayarak, "Eylülde tüm giriş noktalarından yalnızca günlük ortalama 54 insani yardım kamyonu Gazze'ye giriş yaptı. Bu sayı nisanda günlük giriş yapan 165 tırın yalnızca 3'te 1'i kadardı" ifadelerine yer verdi.

Gazze'ye giren sınırlı yardımları yol koşulları, ana tedarik güzergahlarını engelleyen zorla yerinden edilme talepleri, reddedilen koordinasyon talepleri, aşırı kalabalık ve kamu düzeninin olmaması gibi sebeplerle istenilen yerlere ulaştırmanın zor olduğunun altını çizen Laerke, "Gazze, BM ve ortakları için dünyanın en tehlikeli yeri. 300 meslektaşımız öldürüldü ve depolar bombalandı. Yollar hasar gördü ve patlamamış mühimmatla dolu." ifadelerini kullandı.

Laerke, bu zorlu koşullara rağmen, insani yardım görevlilerinin Gazze'deki Filistinlilere mümkün olduğunca ve mümkün olan her yerde hayat kurtarıcı yardım ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Yahudi tarihçi Pappe: Batı'nın politikası yüzünden Batı Şeria da soykırıma maruz kalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Terörist Gülen'in suç dosyasında darbe girişimi ve suikastlar de yer alıyor
11:42
Tescilli Geyve ayvası 35 ülkede ağızları tatlandırıyor
11:42
Atina'da öğrencileriyle "Filistin'e özgürlük" pankartı hazırlayan öğretmene soruşturma tehdidi
11:44
Güvenli internette gelecek yıl hedefi 60 milyon abone
11:37
Türkiye siber güvenlik kalkanını yeni tatbikatlarla güçlendirecek
11:43
Ulaştırma projelerine 662 milyarlık yatırım
Sri Lanka'da kurutulmuş balık üretimi
Sri Lanka'da kurutulmuş balık üretimi
FOTO FOKUS
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ