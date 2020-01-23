Yunanistan, yıllardır Ege Adaları'nın silahsızlandırılması yasağını ihlal ediyor. Bu ihlal, 1960'lara kadar dayanıyor.

Limni, Midilli, Rodos, Sakız, Sisam ve İstanköy gibi adalarda on binlerce silahlı kuvvet bulunduruyor. Bu adaların silahsızlandırılması hala yürürlükte olan Lozan ve Paris anlaşmalarının teminatı altında.

Ancak, Yunanistan bu adalara bilinçli olarak bina inşa ediyor, yerleşimcilerin sayılarını artırıyor. Amaç, adaların kara sularında söz sahibi olmak. Konu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da gündeminde.

"Orada 23 ada var. Bunlardan 16'sında silahlandırma var" diyen Akar, Yunanistan'ın askerden arındırılmış adaları anlaşmalara aykırı olarak silahlandırmasını eleştirdi.

Anlaşmazlıkların çözümü için başvurulacak merci Uluslararası Adalet Divanı

Uluslararası hukuka uyulmasını isteyen Akar, "Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz" dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için başvuracağı merci Uluslararası Adalet Divanı.

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, "Yunanlar diyor ki bir tek kıta sahanlığı ve Kardak için divana gideriz. Türkiye diyor ki kara suları meselesi var, 12'ye çıkarmaman lazım. Hava sahan 10 mil, aşağısı 6 mil. Bu da uygunsuz. 4 mil, ben tanımıyorum. Adaları silahlandırmışsın, bütün bunlar için de gitmemiz lazım diyor" dedi.

Yunanistan'ın birçok alandaki ihlalini kabullenmemesi, bu yolun da tıkanmasına neden oluyor.

Kaynak: TRT Haber