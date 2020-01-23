ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için geldiği Batı Kudüs'teki ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Pence, "Başkan Donald Trump, bölgesel meseleler ve kutsal topraklardaki barış olasılığını görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmemi istedi" dedi.

Netanyahu'nun kendisinden Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı da Beyaz Saray'a davet etmesini istediğini belirten Pence, şöyle konuştu:

"Benny Gantz'a da daveti ilettim o da gelecek hafta Beyaz Saray'da Başkan (Trump) ve Başbakan'a (Netanyahu) katılmayı kabul etti."

Görüşme 28 Ocak'ta

Netanyahu da Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin "İsrail'e ilhakını" tanıdığını hatırlatarak, ülkesinin ABD Başkanı'ndan "daha iyi bir dostu" olmadığını söyledi.

Trump'ın davetine de değinen Netanyahu, "Bu davetle Başkan'ın (Trump) İsrail'e barış ve güvenlik vermeyi amaçladığını düşünüyorum. Beyaz Saray'da böylesine bir arkadaşımız varken, ABD'nin böylesine desteği varken, İsrail'de barış ve güvenliğin elde edilmesi için bu tarihi seçeneği kaçırmamalıyız" dedi.

İsrail basını, ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu ve Gantz'ın ABD yönetimiyle "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington'a gideceğini yazmıştı.

Yüzyılın Anlaşması planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması Planı"nın detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği söyleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kaynak: AA