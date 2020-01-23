ABD Hazine Bakanlığının internet sitesinden İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili açıklama yapıldı. Yeni yaptırım listesine 2 şahıs ve 6 şirket daha alındı. Şirketlerden 4'ü İran Ulusal Petrol şirketiyle bağlantılı.

Açıklamada, yaptırımların, İran'ın petrokimya ve ham petrol endüstrini destekleyen uluslararası ağı hedef aldığı belirtildi.

İran'ın ham petrol ve petrokimya sektörünün küresel terör aktivitelerine fon sağlayan temel kaynaklar olduğu bilgisi de yer aldı.

ABD'nin yaptırım listesi

ABD daha önce de İran'ın finansal yapısını hedef alarak İran Merkez Bankasını yaptırım listesine almıştı.

Washington yönetimi ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu da yaptırım listesine eklemişti.

Kaynak: TRT Haber