Ata Yurtta 100. yıl coşkusu

Üniversitenin tüm ülkeye yayın yapan Manas Televizyonu’ndan canlı yayınlanan kutlama programında Türkiye ile Kırgızistan’ın milli marşları okundu, Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarını anlatan İletişim Fakültesi yapımı belgesel ve infografik iki film izlettirildi, öğrenciler vatan şiirleri okudu, Manas Üniversitesi Türk Dünyası Orkestrası marşlardan, Anadolu türkülerinden ve geleneksel Kırgız şarkılarından oluşan bir repertuvarla dinleyicileri coşturdu.

Cengiz Aytmatov Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı’na Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Dr. Baktıgül Kalambekova, Azerbaycan Bişkek Büyükelçisi Latif Seyfaddin Oğlu Gandilov, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’nin müşavirleri, Türkiye’nin ve Kırgızistan’ın önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

İlklerin Üniversitesi Manas’ta Kırgızistan’ın İlk Fener Alayı

Türkistan coğrafyasında, ata yurt Kırgızistan’da hep ilklerle anılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Türkiye’nin 100. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında yine bir ilke imza atılarak, Kırgızistan’ın ilk fener alayı düzenlendi.

Manas Üniversitesi tarafından Türkiye’nin 100. yılı faaliyetleri kapsamında inşa edilen Cumhuriyet Caddesi, dev Kırgızistan ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Bine yakın kişinin katılımıyla oluşan Fener Alayı, meşaleler, ayrıca dev Türk ve Kırgız bayrakları ve Türk Dünyası ülkelerinin bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi’nde yürüdü. Yürüyüşün sonunda, dalgalanan bayraklar eşliğinde milli marşlar okundu.

Çınara dönüşen umutlar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı’nda yaptığı konuşmada, ata yurtta Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamaktan ötürü büyük bir gurur ve heyecan duyduğunu, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelesinin, aziz Türk Milleti’nin kararlılığı ve azmi sayesinde zaferle sonuçlandığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin bu büyük zaferle atıldığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Ceylan, Türkiye’de ay yıldız parladıkça umudunu koruyan Orta Asya’daki kardeşlerimizin umudunun artık yeşererek bir çınara dönüştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100. yılında bulunduğu güçlü konuma vurgu yaparak, ‘‘Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti, gelişmiş 20 ülkeye dönem başkanlığı yapan bir ülkedir. Gökyüzünde SİHA’ları, İHA’ları ve Kızılelmaları dolaşan güçlü bir ülkedir. Biz biliyoruz ki artık dünyanın en güçlü ordularından, en güçlü ekonomik durumuna, en güçlü donanmasına sahip olan ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Var olsun, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!’’ diye konuştu.

Türk Dünyası Yüzyılı

Rektör Prof. Dr. Ceylan, önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olacağını vurgulayarak, ‘‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi önümüzdeki yüzyıl, Türk yüzyılıdır, Türkiye Yüzyılı’dır. Türkiye Yüzyılı, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle aynı zamanda Türk Dünyası Yüzyılı’dır. 12 Kasım 2021 tarihini hiçbir zaman unutmayacağız. Gençler, bu tarih, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluş tarihidir. Türk Devletleri Teşkilatı, İstanbul’da, Sultanahmet’te kuruldu. Sultanahmet’te kurulmasının ayrı bir önemi var. 1453’ü bilenler, İstanbul’da Sultanahmet’te kuruluş nedenini de daha iyi şekilde anlarlar. Onun için Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluşu bizim için çok kıymetlidir’’ sözlerini söyledi.

Masanın gerçek efendisi: Türk Devletleri Teşkilatı

Rektör Prof. Dr. Ceylan, Türk’ün gücünün insanlığın refahı anlamına geldiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

‘‘3 Kasım 2023’te Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın 10. Jübile Zirvesi var. İnşallah bu Zirveye altı bağımsız Türk Devletinin Sayın Cumhurbaşkanları katılacak. Bunun yanında Macaristan gibi özüne dönen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi kahramanca mücadele eden Türk Devletlerinin de Sayın Cumhurbaşkanları Kazakistan’da bulunacaklar. Bu durum “dosta, güven; düşmana, korku’ demektir. Aslında bizim için dünyada düşman yok, bize düşmanlık edenler var. Biz kimseye düşman değiliz. Herkesi Yaratan’ın bir kulu olarak görürüz; ama bizden huzursuz olanlar, bizden rahatsız olanlar elbette olacaktır. Onların rahatsızlığı bizim başarımıza engel değildir. İşte önümüzdeki yüzyıl, bu meşalenin parladığı yüzyıl olacak.

Bütün Türk Devletlerinin tekrar şahlanışı olacak. Bu aynı zamanda kendini insan hisseden, ezilen, tüm insanlığın ışığı olacak; çünkü Türk güçlü olduğunda insanlar huzurlu, mutlu ve refah içinde yaşamışlardır. Günümüzde de bu durum böyledir. Yakın tarihte gördüğümüz gibi çoluk çocuk demeden katletmeyi kendilerine vazife görenlerin var olduğunu görüyoruz. Bunlar bilmelidir ki önümüzdeki yıllarda masanın gerçek efendisi yerinde olacak, o da Türk Devletleri Teşkilatı olacak.’’

Geleceğe damga vuracak Türk Dünyası gençliği

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Cumhuriyeti yaşatacak olanların, kendisinin sonsuz güven duyduğu gençler olduğunu söyleyerek, onlara, ‘‘Değerli gençler, kıymetli öğrenciler, sizler Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak nesillersiniz. Atalarımızdan miras aldığınız değerleri gelecek kuşaklara aktaracak çok kıymetli bir nesilsiniz. Biliyoruz ki vatan ve millet sevginiz, maneviyatınız ve karakterinizle geleceğe damga vuracaksınız" dedi.

Ceylan, Dünya gençlerinin bir kısmının içinde bulunduğu ahlaksızlık girdabından Türk Dünyası gençlerinin uzak durması gerektiğini ve geleceği sağlam bir şekilde teslim almalarının gerekli olduğunu belirtti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan, “Türkiye Cumhuriyeti yaşasın, Türk Dünyası var olsun!” sözleriyle hitabını tamamladı.

Son olarak Rektör Ceylan, önceki tüm hitaplarında olduğu gibi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Dünyası gençleri ile birlikte Hacı Bektaş Veli’nin ‘bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözlerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

