ABD'nin bugün açıklanacak ocak ayına ilişkin enflasyon verileri öncesinde, Asya borsaları genelinde dün artan risk iştahının bugün de gücünü koruduğu gözlendi.

Rusya-Ukrayna geriliminin yanı sıra Çin ile ABD arasında ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle artan tansiyon pay piyasalarındaki yükselişi sınırlasa da Çin'de devlet destekli fonların hisse senedi alım yaptığına ilişkin haberlerin pozitif etkisi devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin ocakta yıllık yüzde 8,6 artarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.486 puan, Avustralya'da ASX200 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.289 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.772 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artarak 27.696 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 115,6 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 24.854 puanda seyrediyor. Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini beklentilere paralel yüzde 4'te sabit bırakmasının ardından Sensex endeksi ise yüzde 0,8 artışla 58.938 puanda bulunuyor.